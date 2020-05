Schwere Unfälle an der A2 - Polizei rekonstruiert Hergang

Zwei schwere Unfälle an einem Autobahn-Rastplatz, die Bilanz: Drei Tote, zwei verletzte Ersthelfer. Das alles passierte am vergangenen Dienstag (28.04.2020) am Rastplatz Ickern an der A2 bei Castrop-Rauxel (Kreis Recklinghausen) in Fahrtrichtung Oberhausen. Doch wie konnte es dazu kommen?

Um den Unfallhergang aufklären zu können, hat die Polizei Dortmund am Freitag (01.05.2020) die A2 in der Nähe des Rastplatzes für mehrere Stunden gesperrt. Dabei setzten die Ermittler unter anderem eine Drohne ein.