Rassismus-Problem in der US-Polizei: "Das ist totales Chaos"

Der Tod von George Floyd bei einer Polizeikontrolle in Minneapolis hat auch in NRW für Proteste gesorgt. Am Dienstag (09.06.2020) wurde Floyd in Houston beigesetzt. Sein Schicksal ist kein Einzelfall – immer wieder sterben Schwarze Menschen bei Kontrollen durch weiße Beamte. Hat das womöglich auch mit der US-Polizeiausbildung zu tun?

Der WDR hat mit Harald Schweizer gesprochen. Er lehrt Polizei- und Justizwesen an der State University of California in Fresno. Der gebürtige Deutsche hält zudem weltweit Vorträge über die Arbeit der Polizei.