Kampf gegen Kinderpornografie mit künstlicher Intelligenz

"KI-Pornos" als Zugang zu Täter-Foren?

Immer wieder stoßen verdeckte Ermittler an Grenzen, weil Täter einen Austausch von Kinderpornografie verlangen. Das Bundeskabinett hat darum eine Gesetzesänderung auf den Weg gebracht. Sie soll Ermittlern mittels KI erzeugtes, also fiktives, Kinderpornomaterial an die Hand geben. Sawatzki vom LKA begrüßt dies.

Oberstaatsanwalt Hartmann ist jedoch skeptisch, dass überzeugendes Material künstlich erzeugt werden kann. Und er fragt, " ob der Grundsatz 'Polizeibeamte begehen keine Straftaten' damit nicht durchbrochen ist."

Mehrere Bundesländer forschen