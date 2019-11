Hilfspolizisten bald auch in der Zelle im Einsatz?

Die schwarz-gelbe NRW -Landesregierung will den Einsatz von Angestellten bei der Polizei ausweiten. Am Dienstag (12.11.2019) berät der Innenausschuss des Landtags über einen Gesetzentwurf. Demnach sollen Angestellte sogar für Festgenommene im Gewahrsam zuständig sein. Was hätte das zur Folge?

Wo gibt es schon Polizei-Angestellte? Und was soll sich ändern?

Die Polizei in NRW stellt immer mehr Tarifbeschäftigte ein. Das sind Mitarbeiter ohne Polizeiausbildung und ohne Beamtenstatus, also keine Staatsdiener. In vielen Bereichen sei das sehr sinnvoll, findet die mit Abstand größte polizeiliche Berufsvertretung, die Gewerkschaft der Polizei ( GdP ).

2020 werden es in NRW laut GdP schon 8000 Angestellte sein. Früher wurden diese oft in weniger qualifizierten Bereichen eingesetzt: für Schreibtätigkeiten oder die Aktenverwaltung, in Kantinen oder Kfz -Werkstätten.