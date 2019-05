Botschaft öffentlichkeitswirksam vermitteln

Mit Kontrolltagen wie diesem und dem damit verbundenen Gang an die Öffentlichkeit verfolgt das Ministerium ein höheres Ziel als das der reinen Sanktionierung von Verkehrsverstößen. "Wir müssen natürlich dafür sorgen, dass die Medien bei solchen Aktionen vor Ort sind, sonst bekommen wir unsere Botschaft nicht rüber" , sagte die Ministeriumsprecherin.

Die Botschaft, die das Ministerium in Sachen Handynutzung im Straßenverkehr verbreiten möchte, liegt auf der Hand. "Wir wollen die Verkehrsteilnehmer dafür sensibilisieren, wie gefährlich ein solches Verhalten ist, was dabei alles passieren kann" , so die Ministeriumsprecherin. Einen solchen Kontrolltag müsse man deshalb groß aufziehen, damit er öffentlichkeitswirksam sei und auch erzieherisch wirke.

Manche sind unbelehrbar

Zumindest eine Autofahrerin in Heinsberg zeigte sich allerdings gegen jeden pädagogischen Ansatz seitens der Polizei völlig immun. Sie war angehalten worden, weil sie am Steuer telefoniert hatte. Nachdem sie sich 100 Euro Bußgeld, einen Punkt im Zentralverkehrsregister und auch die Belehrung der Polizei eingehandelt hatte, fuhr sie gleich darauf in die nächste Kontrolle - wieder mit dem Handy am Ohr. Konsequenz: Die Polizei kassierte nun den doppelten Bußgeldsatz, weil sie von Vorsatz ausgehen durfte.