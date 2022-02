Nach Schüssen bei Verkehrskontrolle: Sind Polizisten ausreichend auf Gewalt vorbereitet?

Es scheint Alltag zu sein: Eine Verkehrskontrolle in Kusel in der Pfalz, durchgeführt am frühen Montagmorgen. Sie endet für zwei junge Polizisten tödlich. Eine 24-Jährige und und ihr 29 Jahre alter Kollege werden mit mehreren Schüssen getötet. Wenig später können zwei Verdächtige festgenommen werden. Die Ermittler gehen davon aus, dass die beiden Männer vertuschen wollten, dass sie wildern.