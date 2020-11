Im Auflieger eines Sattelschleppers in Köln-Niehl haben Polizisten am Freitag, wie jetzt bekannt wurde, drei junge Männer entdeckt. Sie stammen aus Afghanistan und machten auf dem Gelände eines Logistikunternehmens durch lautes Klopfen auf sich aufmerksam. Ein Mitarbeiter der Firma, der an dem Lastwagen vorbei gegangen war, hatte am Freitagvormittag das Klopfen und Stimmen aus dem Inneren des Anhängers gehört. Er rief daraufhin die Polizei.

Drei Männer aus Afghanistan sind "wohlauf"

Die Polizisten trafen wenige Minuten später auf den Mitarbeiter, der das Klopfen gehört hatte, und auf den 44-jährigen serbischen Fahrer des Sattelzugs. Die Einsatzkräfte fanden im Lkw schließlich die drei Männer. Sie waren laut Polizei wohlauf.

Vier Festnahmen

Die Polizei nahm sie wegen illegaler Einreise vorläufig fest. Auch den Lkw-Fahrer nahmen die Beamten fest. Er steht im Verdacht, die Afghanen eingeschleust zu haben. Ermittler versuchen nun, die Umstände der mutmaßlichen Einschleusung zu klären.

Polizei und Feuerwehr hatten auch am Freitag in Düren fünf Männer in einem Lastwagen entdeckt. Offenbar handelt es sich dabei ebenfalls um Geflüchtete. Die Polizei ermittelt.