Die Polizei in NRW ist im Dauer-Einsatz: Protestaktionen von Kurden, der Schutz jüdischer Einrichtungen, Risiko-Fußballspiele - und Demonstrationen von Neonazis und Gegen-Kundgebungen.

Polizist: Freizeit kaum planbar

Nils Jäger ist Kradfahrer bei der Dortmunder Polizei und seit zehn Jahren im Dienst, unter anderem in Hundertschaften. Als engagiertes Mitglied der Polizei-Gewerkschaft GdP ist der 31-Jährige einer von wenigen Beamten, die sich öffentlich zu den derzeitigen Belastungen äußern. Jäger beklagt vor allem die Häufigkeit und Spontanität der Einsätze.

Ob er den Geburtstag seiner Mutter feiern kann - oder ob er wieder kurzfristig ran muss, er weiß es nicht. Auch Freundschaften pflegen ist schwierig: " Die Freunde haben nicht den Tiefblick in die Arbeit der Polizei und können das vielleicht zwei, dreimal verstehen, dass ich Termine kurzfristig absagen muss. Aber beim achten, neunten, zehnten Mal fängt das Verständnis an zu bröckeln ."

5,5 Millionen Überstunden in NRW

Die folgenden Zahlen machen das deutlich: Bis Mitte Oktober gab es in Dortmund 576 Demonstrationen. Das sind schon 18 mehr als im ganzen letzten Jahr. Zwar stellt die Polizei landesweit pro Jahr etwa 2.500 neue Beamte ein. Gleichzeitig gehen aber viele der geburtenstarken Jahrgänge in den Ruhestand. Dazu kommt eine schier unfassbare Zahl an Überstunden: Etwa fünfeinhalb Millionen Überstunden schieben die 41.000 Polizeibeamten in NRW vor sich her.

Polizeipräsident: Trotzdem Erfolge bei Kriminalitätsbekämpfung

Marcus Schweminski von der GdP in Dortmund sieht für die Beamten deshalb auch keine Ende der Belastung. Durch Neueinstellungen wird es wohl eine Entlastung geben - aber erst, wenn alle neu ausgebildeten Polizisten für den täglichen Dienst zur Verfügung stehen. Das sei aber erst in mehreren Jahren der Fall.

Auch Dortmunds Polizeipräsident Gregor Lange versucht gar nicht erst, das Problem kleinzureden. Bei den Anforderungen durch Demonstrationen, Kundgebungen und Schwerpunkt-Einsätze in der Nordstadt sei die Polizei im roten Bereich. Trotzdem sei es gelungen, die Kriminalität in Dortmund in den letzten vier Jahren kontinuierlich zu senken.