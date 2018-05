Während in anderen Bundesländern eigene Sportprüfungen zur Bewerbung gehören, sind in NRW das Deutsche Sport-Abzeichen und das Rettungsschwimmer-Abzeichen in Bronze erforderlich. In der Ausbildung kommen Hindernisparcours und Lauftests hinzu.

Die körperlichen Herausforderungen

Festnahme eines Tatverdächtigen

Egal, ob es um die Schlichtung von Streitigkeiten, Festnahmen oder Verkehrskontrollen geht - die körperliche Fitness kann bei all diesen Aufgaben "eine erfolgskritische Rolle spielen" , wie das Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten der Polizei NRW ( LAFP ) mitteilt.



Schnell könnten sich daraus Situationen ergeben, "in denen ad hoc sowohl körperliche, als auch psychische Spitzenleistungen abgefordert werden." Aber auch Aufgaben wie der Schutz von Demonstrationen, Razzien oder Einsätze wie beim G20-Gipfel in Hamburg seien körperlich sehr herausfordernd. Dann kann die Schutzausrüstung über 20 Kilogramm wiegen.

Jährlicher Nachweis erforderlich

Darum müssen Polizeibeamte ihre Fitness auch nicht einmalig bei der Bewerbung, sondern jährlich nachweisen. Das tun sie über den erneuten Erwerb des Deutschen Sportabzeichens, gemäß ihrer Altersklasse.

Bis zum 55. Lebensjahr ist das verpflichtend. So regelt es ein Erlass des NRW-Innenministeriums. Alternativ kann auch das Europäische Polizeileistungsabzeichen erworben oder ein vergleichbarer Test bei der Polizei abgelegt werden. Allen Beamten werden übrigens für nachgewiesenen Sport in der Freizeit jährlich 36 Arbeitsstunden angerechnet.