In Nordrhein-Westfalen hat es im vergangenen Jahr 1.478 tätliche Angriffe auf Polizisten gegeben. Mit fast 98 Prozent wurden beinahe alle Fälle aufgeklärt. Das geht aus einem Lagebild des Bundeskriminalamts ( BKA ) hervor, das am Mittwoch (06.06.2019) in Wiesbaden veröffentlicht wurde.

Demnach gab es



in Dortmund mit 366 besonders viele Attacken

in Köln waren es 148

in Düsseldorf 106

Vergleichszahlen zu Vorjahren gibt es laut BKA nicht.