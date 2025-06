Blick aus NRW in die polnische Heimat

Im polnischen Supermarkt in Neuss gibt es an der Wursttheke natürlich Spezialitäten des Landes. Vor der Wahl steht dort Marcin aus Oberschlesien in der Warteschlange. Er wohnt mit seiner Frau seit 15 Jahren in Neuss, beide besitzen sowohl einen deutschen als auch einen polnischen Pass, dürften also bei der Stichwahl eigentlich mitwählen. Sie finden jedoch, dass die Leute, die in Polen leben, die Wahl entscheiden sollten. Er würde sich aber für Trzaskowski entscheiden, sagt er.

"Trzaskowsi hat schon Erfahrung, der regiert schon lange in Warschau. Er ist auch sehr pro-europäisch - aber ich weiß nicht, ob er auch gut für Polen ist." Marcin, seit 15 Jahren in Neuss

Die meisten seiner noch in Polen lebenden Familienmitglieder tendieren eher zum rechtsnationalen Kandidaten Nawrocki. Aber längst nicht alle Kunden im polnischen Supermarkt wollen sich zu den Präsidentschafts-Wahlen in ihrer ehemaligen Heimat äußern. Und einigen ist es auch nicht so wichtig, so wie zum Beispiel der 22-jährigen Zofia. Sie verfolge die Wahl nur mit einem Auge.

"Meine halbe Familie lebt noch da, deswegen guck ich mal ab und zu, aber so unbedingt ist es jetzt nicht in meinem Alltag." Zofia, 22 Jahre, aus Neuss

Auch in Polen ein Problem: Politikverdrossenheit

PiS-Chef Kaczynski unterstützt den rechtsnationalen Kandidaten Nawrocki.

Offenbar liegt das Desinteresse aber nicht nur an der Entfernung. Auch in Polen selbst haben viele Menschen einfach genug davon, dass der Kampf zwischen dem 68-jährigen Premier Donald Tusk und dem 75-jährigen Jaroslaw Kaczynski von der PiS-Partei seit mehr als 20 Jahren die Politik ihres Landes bestimmt. Das sei eine Erklärung dafür, dass in der ersten Wahlrunde mehr als 21 Prozent der Wähler für zwei rechtsextreme Kandidaten gestimmt hätten, sagte Agnieszka Lada-Konefal vom Deutschen Polen-Institut: " Besonders die jungen Wähler finden sich da nicht mehr wieder ."

Der Rechtsextreme Slawomir Mentzen und der offen antisemitisch agierende Grzegoz Braun waren in der ersten Wahlrunde ausgeschieden. Viele ihrer Anhänger sind Protestwähler, deren Verhalten in der Stichwahl schwer abzuschätzen ist. Doch die Annahme ist, dass ein Großteil von ihnen Nawrocki die Stimme geben wird.