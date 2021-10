Polarlichter am Wochenende auch in NRW möglich

Blau, grün und rot schimmert der Himmel, wenn Polarlichter auftreten. Am Wochenende kann man sie womöglich sogar in Nordrhein-Westfalen beobachten. Wann genau es losgeht, lässt sich schwer voraussagen. Aktuell erwarten Fachleute, dass es im Laufe des Samstags soweit ist. Das Schauspiel kann mehrere Tage dauern, allerdings muss der Himmel dunkel und wolkenfrei sein, damit man die Polarlichter tatsächlich sehen kann.

Wann klappt es besten?

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wird es in NRW voraussichtlich sehr bewölkt sein. Björn Goldhausen, Meteorologe des Potals "Wetter Online", empfiehlt: Die Zeit lieber zum Schlafen nutzen. Nur im Osten Deutschlands sind die Chancen auf Polarlichter ganz gut.

Wer im Westen Polarlichter sehen möchte, solle eher in der Nacht von Sonntag auf Montag Ausschau halten. Das Leuchten sei dann wahrscheinlich schon schwächer, aber immerhin werde der Himmel deutlich klarer.

In welche Richtung schauen?

Wichtig beim Beobachten: Nach Norden schauen und sich in eine möglichst dunkle Region begeben. Südlich von größeren Städten sind die Chancen geringer, da das künstliche Licht alles andere überstrahlt.

Wie entstehen Polarlichter?

Tatsächlich ist die Sonne für das nächtliche Phänomen verantwortlich: Immer wieder kommt es zu sogenannten Sonneneruptionen, dabei fliegen viele geladene Teilchen Richtung Erde. Treffen diese nach wenigen Tagen auf die Erdatmosphäre, leuchten Sauerstoff und Stickstoff darin bunt auf. Normalerweise lässt das Magnetfeld der Erde das nur ganz im Norden oder ganz im Süden zu.

Am Donnerstag gab es aber eine recht starke Eruption, sodass die Teilchen auch in unseren Breitengraden Polarlichter verursachen dürften. Das kommt in Deutschland wenige Male im Jahr vor, wenn überhaupt. Sie sehen auch nicht so aus wie die beeindruckenden grünen Bänder über Skandinavien - sie äußern sich eher als rötlicher Schimmer oder Aufhellung am Horizont.

Und übrigens ...

... gefährlich sind die Teilchen aus der Sonne für uns Menschen nicht - allerdings kann eine Sonneneruption unsere Elektronik stören. Als Vorbote der Polarlichter treffen auch elektromagnetische Wellen auf die Erde. Als das im Sommer zuletzt passierte, fielen GPS-Systeme für eine kurze Zeit aus. Ob das an diesem Wochenende auch wieder passiert, lässt sich aber noch nicht sagen.