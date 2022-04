Heiß begehrt: WCs mit Spülung - Was russische Soldaten in der Ukraine angeblich plündern

Geplünderte Waren werden offenbar über Lieferdienste oder per Post verschickt

Ihre geplünderten Waren sollen den Berichten zufolge Russlands Soldaten offenbar über Belarus nach Hause schicken. Angeblich erfolgt dies über Lieferdienste. Das flog auf, als Hacker einen solchen Lieferdienst angriffen. Laut Medienberichten sollen die Absender eine Gruppe in Belarus per Liste über die Inhalte der einzelnen Pakete informieren und ihnen mitteilen, an welche Adresse in Russland die jeweilige Sendung weiter geschickt werden soll.

Andere russische Soldaten geben offenbar an einer Postannahmestelle im belarussischen Mazyr, direkt hinter der Grenze zur Ukraine, Paketpost auf. Das zeigt ein Video des Investigativmagazins "Motolko Help" von einer Überwachungskamera.

Auch auf Smartphones haben es russische Soldaten wohl abgesehen

Bei dem, was verschickt wird, soll es sich um Fernseher, Lautsprecher, Klimaanlagen, ein Tisch, ein E-Scooter und mehr handeln. Alles angeblich Diebesgut aus der Ukraine für daheim. Ob das wirklich so stimmt, ist offen.

Wie es in Medienberichten heißt, sollen es die Angehörige der russischen Streitkräfte bei ihren Plünderungen auch auf Smartphones und andere kabellose Geräte abgesehen haben. Beobachter werten den Umstand, dass russische Soldaten wertvolle und nützliche Gegenstände in die Heimat schicken, als Beleg dafür, wie desolat offenbar die Versorgungslage in Russland ist.

Toilette mit Spülung als unbekanntes Objekt

Unter den Russen befinden sich angeblich auch Männer, die eine Toilette mit Spülung nicht kennen. Das sorgt bei drei Ukrainerinnen mitten im bitteren Kriegsalltag für Spott. In einem Video erzählt eine Frau, ein Soldat habe in ihrem Haus auf die Toilette gezeigt und sich erkundigt, was das sei. Als sie es ihm erklärt habe, habe er ungläubig gefragt: "I hr könnt im Haus drinnen auf die Toilette gehen? " Von dem WC war er derart angetan, dass er es gleich mitgenommen haben soll.