Am Dienstag (05.06.2018) ist Weltumwelttag - und in Städten wie Düsseldorf, Bonn oder Köln sind mal wieder die "Plogger" unterwegs. Der Begriff setzt sich aus dem schwedischen Wort "plocka" (auf Deutsch: sammeln, aufheben) und Jogging zusammen. Diese Jogger sammeln an öffentlichen Plätzen Müll.