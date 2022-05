Neue Studie: Ursache für Plötzlichen Kindstod gefunden?

Kinderärzte-Verband: Noch kein Durchbruch

"Das ist eine sehr interessante Studie, die natürlich durch andere Untersuchungen erst noch bestätigt werden muss" , sagte Jakob Maske, Pressesprecher des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ), am Dienstag dem WDR .

"Sollte sich das Fehlen dieses Enzyms tatsächlich als Ursache herausstellen, birgt dies natürlich hervorragende Möglichkeiten für eine Prävention." Man könne dann zum Beispiel die Enzym-Bestimmung mit in das übliche Neugeborenen-Screening aufzunehmen. "Voraussetzung dafür ist natürlich, dass man den Enzym-Mangel durch Ergänzung tatsächlich beheben kann."

BVKJ -Sprecher Maske schränkt aber ein: "Dies jetzt schon als Durchbruch zu bezeichnen, halte ich für verfrüht, bevor nicht eine unabhängige Bestätigung, die auch finanziell unabhängig ist, vorliegt. "

Jährlich rund 150 Fälle von Plötzlichem Kindstod

Nach Angaben der "Gemeinsamen Elterninitiative Plötzlicher Säuglingstod Deutschland" ist die Zahl der Plötzlichen Kindstode in den vergangenen Jahrzehnten gesunken. Dies sei unter anderem auf Präventionsmaßnahmen zurückzuführen, etwa die Vermeidung der Bauchlage beim Schlafen.

Waren es noch in den 1990er-Jahren allein in NRW jährlich bis zu 900 Säuglinge, die in ihrem ersten Lebensjahr ohne erkennbaren medizinischen Grund plötzlich starben, seien es heute bundesweit nur noch rund 150, so die Elterninitiative.

Die meisten Fälle treten im Alter zwischen zwei und sechs Monaten auf. Später nimmt das Risiko stetig ab und sinkt bis zum zweiten Geburtstag auf null. Jungen sind etwas stärker gefährdet als Mädchen.