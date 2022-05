Nach dem Platzsturm auf Schalke: Fan trifft seinen Lebensretter

Riesenjubel schon nach dem Führungstreffer in Gelsenkirchen: Am Ende haben die Königsblauen die Rückkehr in die Erste Bundeliga vorzeitig perfekt gemacht. Das 3:2 (0:2) im Topspiel über den FC St. Pauli befreite alle Beteiligten vom großen Druck der vergangenen Wochen und war der Startschuss für eine lange Partynacht in Gelsenkirchen.