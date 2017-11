Vor dem Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen am 25. November macht das Diakonische Werk Rheinland-Westfalen-Lippe auf die Situation in vielen Frauenhäusern in NRW aufmerksam. " In den meisten Häusern herrscht praktisch ein Aufnahmestopp ", sagte die sozialpolitische Beauftragte der Diakonie, Helga Siemens-Weibring, am Mittwoch (22.11.2017).

Situation spitzt sich weiter zu

Schon seit zwei Jahren sei die Nachfrage nach Plätzen deutlich höher als die Kapazitäten der Einrichtungen. Insgesamt gibt es in NRW 62 landesgeförderte Frauenhäuser. 2015 habe man über 6.600 Anfragen ablehnen müssen. Seitdem habe sich die Situation weiter zugespitzt.