Die Europäische Union hat ein Verbot von Plastiktellern, Trinkhalmen und anderen Wegwerfprodukten aus Kunststoff beschlossen - das Ende des Einmalgeschirrs. Ein Leben ganz ohne Plastik ist kaum vorstellbar. Oder doch?

Aufschwung für Mehrwegboxen

" Für die Verbraucher wird sich nicht viel ändern ", glaubt Philip Held von der Verbraucherzentrale NRW . " Es wird Ersatzprodukte geben, die Verpackungen werden aus leichter recyclebaren Stoffen sein. Deshalb werden wir auch weiter 'to go' essen können ", glaubt Held. Verbraucher würde verstärkt ausweichen auf Mehrwegboxen.

Plastik und die Klimabilanz

Allerdings liege im Plastikverbot auch eine Gefahr: " Plastik hat keine schlechte CO2 -Bilanz. Wenn wir nun alle Menüboxen aus Aluminium kaufen, wäre das sogar sehr schlecht für die Umwelt. Auch wenn alle Ersatzstoffe aus Papier oder Pappe hergestellt werden, ist das für die Klimabilanz nicht unbedingt besser. Dann ist es am Strand zwar sauberer, aber der Umwelt ist nicht geholfen ", erklärt Held.

Steigendes Interesse an Plastikvermeidung

Der Umwelt helfen wollen viele Verbraucher – das hat zumindest Helena Mohr erkannt. Sie ist Geschäftsführerin des Unverpackt-Ladens 'von Grünstadt' in Essen. " Das sind nicht mehr nur die sogenannten Ökos. Das Interesse geht quer durch die Bevölkerung. Jeder will ja Plastik vermeiden und wenn jeder im Kleinen etwas tut, entsteht vielleicht etwas Großes ", sagte Mohr.

Unverpackt-Läden gibt es mittlerweile flächendeckend in NRW. Von Paderborn und Witten über Bochum und Mönchengladbach bis nach Köln, der Verzicht auf Plastik ist "in". Auch auf vielen regionalen Bauernmärkten bekommt man das Brot oder das Gemüse direkt in den mitgebrachten Einkaufskorb gelegt.

Verbot mit Lücken

90,5 Prozent des Plastikmülls wird nicht wiederverwertet. Seit den 50er-Jahren wurden weltweit 8,3 Milliarden Tonnen Plastik produziert. Und mehr als 80 Prozent des Mülls, der in den Meeren landet, ist Plastik. Das Verbot erscheint dringend geboten, doch ab 2021 werden nur die Produkte mit Plastikverpackung verboten, für die es schon heute Alternativen gibt.

Beim Strohhalm ist das zum Beispiel der 'Nudel-Halm', den eine Bäckerei aus Bielefeld herstellt. Es gibt auch schon bruchfeste Glas-Strohhalme. Die Plastiktüte kann durch eine Grasfasertüte ersetzt werden. Und aus Bienenwachs kann Einpackfolie werden. Die Alternativen für Plastik sind nicht länger Zukunftsmusik.