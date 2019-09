Die Bilder von an Plastikabfällen erstickten Seevögeln sind genauso schwer zu ertragen wie die Vorstellung, dass es im Pazifik Plastikstrudel von der Größe Mitteleuropas gibt.

Die Bundesregierung will daher Tüten aus Plastik aus dem Einzelhandel verbannen. Dazu liegt nach Angaben des ARD-Hauptstadtstudios ein Gesetzenwurf vor, der schon im ersten Halbjahr 2020 in Kraft treten könnte. Demnach droht Händlern bei Verstößen eine Geldstrafe von bis zu 100.000 Euro. Was bedeutet der Gesetzentwurf für den Verbraucher und wie sieht dann der Einkauf in der Zukunft aus?