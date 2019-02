Was hilft gegen die Plastikflut?

In NRW gibt es viele Initiativen, die sich diesem Ziel verschrieben haben. Wir stellen einige von ihnen vor.

Unverpackt-Läden

Bereits seit 2016 bietet der Kölner Handelskonzern Rewe in seinen Supermärkten keine Plastiktüten mehr an. Real aus Düsseldorf kündigte am Montag an, bis 2020 auch die dünnen Kunststoffbeutel für Obst und Gemüse aus seinen Läden zu verbannen. Weil auch die Umweltbilanz von Papiertüten umstritten ist, sollen sie bald durch Mehrwegbeutel ersetzt werden.