Wo landen am Ende Plastikverpackungen aus Deutschland?

Einer der wichtigsten "Player" im Müllgeschäft hat seinen Sitz in NRW : Das in Köln beheimatete Duale System Deutschland - Rechteinhaber am Recyclingzeichen "Grüner Punkt" . DSD organisiert die Verwertung von Abfall.

Grüner-Punkt-Chef Michael Wiener sagte, "nur sehr geringe Mengen" an Plastikabfall gingen in den Export und davon nur ein sehr kleiner Anteil nach Asien. Man habe 2017 weniger als zwei Prozent der Altkunststoffe nach Asien exportiert - 2018 seien es weniger als 0,15 Prozent gewesen, während über 93 Prozent in Deutschland verblieben. Der Rest (weniger als sieben Prozent) sei in Europa (inklusive Türkei und Ukraine) verwertet worden.

Greenpeace für Exportverbot

Greenpeace fordert, dass gar kein Plastikmüll mehr exportiert wird. "Wenn in Deutschland eine Plastikflasche, Plastiktüte oder Joghurtbecher im Müll landet, wird sie von der Müllwirtschaft behandelt wie ein Handelsgut" , sagte Greenpeace-Sprecherin Viola Wohlgemuth. Über Zwischenfirmen lande Müll dann teils in Malaysia und Indonesien - oft auf Müllkippen oder verschmutze Wälder und Meere. Abfall, der in Deutschland anfalle, solle auch hier wiederverwertet werden. " Außerdem müssen wir schnell lernen, auf Plastik zu verzichten."