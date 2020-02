Plastikverbrauch muss sinken – aber wie?

Die Tomaten in Plastikfolie verpackt, das Duschgel mit Mikroplastik und in der Plastikflasche abgefüllt, der Aufschnitt in viele Plastikfolien gehüllt - mehr als 38 Kilogramm Plastik verbraucht jeder Deutsche pro Jahr. Diese Zahl aus 2016 geht aus dem aktuellen Plastikatlas der Heinrich-Böll-Stiftung und des BUND hervor. Aktuellere Zahlen vom Bundes- und Landesministerium liegen dem WDR noch nicht vor.