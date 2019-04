Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe hat für rund eine Million Euro das Planetarium modernisiert und vor allem neue Technik eingebaut. Am Freitag (12.04.2019) öffnet es für das Publikum.

" Wir können unsere Shows jetzt in 4K zeigen ", sagt Planetariumsleiter Björn Voss stolz. "4K", das steht für besonders hochauflösende Bilder, die jetzt noch heller, noch detailreicher in der großen Panoramakuppel strahlen und Besucher in entlegene Ecken der Milchstraße entführen.

Die alte Technik im Planetarium hat nach zehn Jahren ausgedient. Zuletzt fiel sogar teilweise das Bild in Vorführungen aus. Der LWL sah dringenden Handlungsbedarf. Auch die Tontechnik, die Panoramakuppel und die Sitzreihen sollen in den kommenden drei Jahren ausgetauscht werden. Das alles kostet 4,5 Millionen Euro.

Sondervorträge zu Schwarzen Löchern