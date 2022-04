Pizza ausliefern mit Schussweste - der Alltag im Kriegsgebiet

In der Nacht gab es wieder mehrmals Bombenalarm in Charkiw. Morgens, nach der Ausgangssperre um 6 Uhr geht Valerii Polshchykov zur Arbeit in seine Pizzeria. Sie gehört zu den ältesten Pizzaketten in Charkiw. Seit über 20 Jahren gibt es sie.

"Wenn ich morgens aufwache, dann will ich gar nicht aus dem Haus. Ich will bleiben, zögere diesen Moment hinaus - aber dann sammle ich meinen ganzen Mut und mache mich auf den Weg." Valerii Polshchykov

"Charkiw ist meine Stadt, ich wurde hier geboren" , sagt er. Doch auf den Straßen seiner Stadt ist nun: Verwüstung. Einige Gebäude sind teilweise Schutt und Asche. Valerii Polshchykov hält Glassplitter hoch. Diese Splitter seien nach einem Bombenanschlag bis vor die Tür der Pizzeria geflogen, erzählt er.

Backen statt Schießen

Die Arbeit lenkt ihn ab. "Wenn auch nur ein bisschen" , wie er sagt. Denn Schießen, das könne er nicht.

"Der Gedanke, eine Waffe in die Hand zu nehmen und Menschen zu erschießen ist für mich unvorstellbar. Daher leiste ich meinen Beitrag auf diese Weise." Valerii Polshchykov

Pizza backen - das kann er. Gemeinsam mit seinen sieben Mitarbeitern packen sie an, backen nach eigenen Angaben bis zu 500 Portionen am Tag. Pizza für Menschen, die in U-Bahn-Stationen, Kinderheimen und Krankenhäusern versorgt werden müssen. Freiwillige Helfer holen die Pizzen ab und liefern sie aus unter Einsatz ihres Lebens – immer in schusssicherer Weste. Angriffe werden in diesen Tagen wahrscheinlicher.

Noch haben die Supermärkte Ware

Wie lange sie backen können, weiß Valerii Polshchykov nicht. Mehl, Tomate, Salami zu bekommen sei nicht leicht, sagt er. Noch aber hätten die Supermärkte ein bisschen Ware.

Wie lange sie das Ganze überhaupt machen können - auch das weiß er nicht. Seit dem Wochenende gibt es in Charkiw verstärkt Angriffe - die russische Großoffensive hat begonnen. Seine Kinder sind in Deutschland und in den Niederlanden. In Sicherheit. Ob er Angst hat, sie nie wieder zu sehen?

"Man weiß nicht, was passieren kann und wird. Ich habe drei Kinder. Es ist schon schwer genug darüber nachzudenken - geschweige denn, darüber zu reden." Valerii Polshchykov

Dann schaut nach unten. Schweigt. Und wünscht sich dann nur noch eins: Weiter Hilfe aus dem Westen für Menschen wie ihn.