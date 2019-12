Pisa-Studie: Digitalisierung hilft beim Lesen lernen

4.500 Jungen und Mädchen nahmen im vergangenen Jahr an dem Test teil. Zwar konnten sie die Texte lesen und verstanden die Wörter darin auch. Fragen, die zum Inhalt gestellt wurden, konnten sie aber häufig nicht richtig beantworten.

Systematisches Lernen ab der ersten Klasse

" Aber genau das ist doch Lesekompetenz ", sagt die Sprachdidaktikerin Prof. Christa Röber vom Deutschen Seminar an der Universität Freiburg. " Zum Lesenlernen gehört mehr als nur Buchstaben aneinander zu reihen und daraus Wörter zu bilden. " In diesem Zusammenhang sieht Röber vor allem die Didaktik in der Pflicht.

Jedem sei klar, dass man die Regeln der Mathematik nicht ohne Hilfe lernen könne, so die Sprachdidaktikerin. Das sei mit der Sprache das Gleiche. Deshalb fordert Röber, dass Kinder schon ab der ersten Klasse systematisch an die Schrift herangeführt werden sollten. "Das heißt, dass sie die Regelhaftigkeit der Sprache vermittelt bekommen und dadurch mehr Kinder die Chance bekommen, auch komplexe Texte zu verstehen. "

Große Kluft zwischen guten und schlechten Lesern

Auch das zweite Problem, dass die aktuelle Pisa-Studie aufzeigt, könnte laut Röber dadurch eher gelöst werden: die riesige Kluft zwischen guten und schlechten Schülern. " Viele Kinder lernen auch unabhängig von der Schule lesen, weil sie in einer entsprechenden Umgebung aufwachsen ", erklärt sie. Um die Kinder, deren Familien das nicht leisten können, müssten sich verstärkt die Schulen kümmern. " Wenn Kinder nicht bis zum Ende der zweiten Klasse erfolgreich lesen können, dann verlieren sie die Motivation. "