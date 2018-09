Wo Pilzsammler noch fündig werden

Ende des Sommers in Sicht

Derzeit wird man in NRW vereinzelt in höheren Langen im Sauerland oder der Eifel fündig. Auch in bodenfeuchten Wäldern in der Nähe von Bächen kann man Glück haben.

Ansonsten müssen Pilzfreunde einfach auf das Ende des Sommers warten. Das dürfte gar nicht mehr so lange dauern. Schon am Freitag (21.09.2018) soll es sich in weiten Teilen NRWs abkühlen und regnen.