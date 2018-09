Die Trends der Fotobranche auf der Photokina

Der chinesische Hersteller Huawei will mit seinem Smartphone P20 Pro die Telefon-Fotografie revolutionieren. Ein großes Versprechen. Dafür sind gleich drei Leica-Kameras in dem Gerät verbaut. 40 Megapixel Auflösung und eine Lichtstärke von F1,8 steht für eine der drei Kameras auf dem Papier. Erste Tests des Geräts mit Triple-Kamera in der Fachpresse zeigten in der Praxis jedoch ein eher durchwachsenes Bild. Aber wie die zahlreichen Fingerabdrücke auf dem Smartphone beweisen: Das Gerät stößt dennoch auf großes Interesse.