Die Deutsche Krankenhausgesellschaft, die Gewerkschaft Verdi und der Deutsche Pflegerat haben am Dienstag (13.08.2019) eine eigene Initiative zur Berechnung des Pflegekräftebedarfs in Kliniken angekündigt. Ziel sei die "Aufrechterhaltung hoher Pflegequalität" , sagte DKG -Präsident Gerald Gaß.

Bis Ende Dezember wollen sie dem Bundesgesundheitsministerium ein Vorschlag machen. Nach Angaben des Pflegerats müssen die Pflegenden in Deutschland zum Teil mehr als doppelt so viele Patienten versorgen wie in Nachbarländern.

Prämie von 4.000 Euro

Einzelne Kliniken begegnen dem Fachkräftemangel mit neuen Ideen. Die Schön-Klinik in Düsseldorf zahlt Mitarbeitern, die im Bekanntenkreis einen neuen Kollegen in der Pflege oder im ärztlichen Dienst anwerben, eine Prämie von 4.000 Euro. Die Aktion läuft seit Juli 2018. Bislang wurden auf diesem Weg 20 Mitarbeiter angeworben.

Neue Klinik-Mitarbeiter erhalten Hilfe beim Finden von Kita -Plätzen, Unterstützung bei pflegebedürftigen Angehörigen und in Krisensituationen. Zudem können Mitarbeiter, die selbst eine medizinische Behandlung benötigen, Wahlleistungen in Anspruch nehmen – inklusive Chefarztbehandlung.

Pflege nach Bedarf

Ziel: Mehr Zeit für Patienten

Auch in der ambulanten Pflege werden neue Wege ausprobiert. Im Münsterland wird seit 2017 ein Pilotprojekt getestet: Fünf Pflegeteams bestimmen selbst, wie viel Zeit und welche Pflege ein Patient braucht. Damit soll die Motivation der Pflegekräfte steigen und die Patientenversorgung verbessert werden.

Die Idee stammt aus den Niederlanden und wurde vom privaten Pflegedienstanbieter Sander aus Emsdetten übernommen: Die Pflegeteams arbeiten ohne Leitung, sie beziehen Familie und Nachbarn der Patienten mit ein. Ziel ist es, soziale Kontakte zu festigen und die Kassen zu entlasten.