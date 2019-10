Immer noch Pflegekräftemangel an Uni-Kliniken

Pfleger als Leiharbeiter

In der Essener Klinik sind 2.400 Mitarbeiter im Pfegedienst beschäftigt. Die Klinik erklärte ohne Angaben von Zahlen, die Vorgaben im Bereich Pflege würden weitgehend erfüllt. Essen setzt auf Pflegekräfte auf Leiharbeitsbasis.

Die Gewerkschaft Verdi erklärte, an beiden Unikliniken sei die Bilanz nach einem Jahr durchwachsen.

Streik hatte massive Folgen

Tausende Beschäftigte beider Kliniken hatten im vergangenen Sommer wochenlang für eine Aufstockung des Personals gestreikt. Die Auswirkungen waren dramatisch: Hunderte Patienten konnten nicht stationär aufgenommen werden, Tausende Operationen fielen aus. Teilweise blieb über die Hälfte der OP -Säle zu. In dem Konflikt konnte erst mithilfe eines Schlichters eine Lösung gefunden werden.

Prämien und Wohnungen

Derzeit lassen sich Krankenhäuser immer neue Strategien einfallen, um an Personal zu kommen. Ab 2020 sollen Beschäftigten in Düsseldorf rund 160 neue Wohnungen in Fußnähe zur Klinik zur Verfügung stehen. Insgesamt soll auch die Zahl der Ausbildungsplätze verdoppelt werden.

Allerdings: Noch fehlen die räumlichen Voraussetzungen dafür. Um die Schließung ganzer Abteilungen zu verhindern, locken Krankenhäuser neue Pflegekräfte auch mit Geldprämien - zum Beispiel in Köln.