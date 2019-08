Visite auf der Kinder-Intensivstation der Uniklinik Münster. Ein Team aus Ärzten und Pflegern schaut sich die kleinen Patienten an. Schwerkranke Säuglinge und Kleinkinder, die zum Beispiel Organversagen hatten. Hier gibt es 16 Betten. In der Regel können aber nur zehn belegt werden. Sechs Betten stehen also meistens leer. " Das liegt daran, dass es einen deutlichen Mangel an Pflegekräften gibt ", sagt Professor Dr. Heymut Omran. Deshalb könne man pro Jahr mehr als einhundert Kinder nicht versorgen, obwohl man sie versorgen möchte.