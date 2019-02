Nach den Missbrauchsfällen in Lügde kam immer wieder die Frage auf, warum der mutmaßliche Täter als Pflegevater für ein Kind eingesetzt werden konnte. Wie werden Pflegeeltern ausgewählt?

Wie viele Kinder sind bei Pflegefamilien untergebracht?

In NRW gibt es einen großen Mangel an Pflegeeltern. Diese Eltern auf Zeit springen ein, wenn die leiblichen Eltern krank oder mit dem Kind überfordert sind. Statt die Kinder in Heimen unterzubringen, sollen sie möglichst von einem familiären Umfeld profitieren. Laut Landesamt für Statistik waren im Jahr 2017 in NRW 22.781 Kinder in Pflegefamilien untergebracht.

Wer kann ein Pflegekind aufnehmen?