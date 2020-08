Pflegereport: Große regionale Unterschiede in NRW

Laut einer Untersuchung der Krankenkasse DAK gibt es in der Pflege große regionale Unterschiede in der Art, der Qualität und bei den Kosten. In Ostwestfalen-Lippe wird zum Beispiel die stationäre und teilstationäre Pflege mehr genutzt als im Rheinland. Das ergibt sich aus dem aktuellen Pflegereport, den die DAK am Montag veröffentlicht hat.

Der Blick auf die Landkarte zeigt: Im Kreis Lippe werden nach den Daten der Krankenkasse rund 42 Prozent der pflegebedürftigen Menschen in Heimen oder in Einrichtungen betreut. Zum Vergleich: In Heinsberg im Rheinland sind es nur 24 Prozent.

Pflege in Haus oder Heim?