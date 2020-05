Wetter in NRW: Es wird noch heißer

Böschungsbrände im Rheinland und Ruhrgebiet

Erst am Samstag (30.05.2020) waren in Alpen (Kreis Wesel), Hennef (Rhein-Sieg-Kreis) und Hagen Böschungen und Brachflächen in Brand geraten. In allen Fällen konnte der Brand schnell gelöscht werden.

Doch je länger die Trockenheit anhält, steigt auch die Brandgefahr - möglicherweise erneut in Waldgebieten.