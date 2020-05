Angehender Priester: Pfingsten passt zu Corona

WDR: Wie wird der neue Alltag bei Ihnen aussehen?

Guhr: Ein paar Wochen bleibe ich in der Pfarrei Sankt Antonius in Rheine. Was danach kommt, verrät mir das Bistum am Pfingstdienstag. Ich gehe also mit fast leerem Kalender in die Weihe.

Das Gespräch führte Jörn Seidel.