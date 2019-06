Pfingsten: Bischöfe warnen vor geistigem Unwetter

Reden soll ehrfüchtig bleiben

Aachens Bischof Helmut Dieser mahnte an Pfingsten zu einem respektvollen Umgang in Politik und Gesellschaft. Man könne in Deutschland beobachten, dass es keinem guttue, aneinander vorbeizureden, sagte er am Sonntag (09.05.2019) im Pfingstgottesdienst im Aachener Dom.

Der Aachener Bischof Helmut Dieser