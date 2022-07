Russische Gefangenschaft: Priester berichtet von Misshandlungen

Schläge und Schikanen

" Als wir in der Untersuchungshaft waren, dort war es am schlimmsten, wenn es für uns sogenannte Spaziergänge gab " erinnert sich der Priester im Gespräch mit dem WDR. " Wenn sie uns hinausbegleiteten, ist es vorgekommen, dass sie mit einem Schlagstock oder mit der Faust auf uns eingeschlagen haben, oder sie haben uns beinahe zu einem Spagat gezwungen. Es war sehr brutal. "

Der Leidensweg der Männer aus Odessa endete erst nach 43 Tagen. " Uns und einige andere haben sie wieder nach Simferropol geflogen. Dort haben sie uns in Lkw gesetzt. " Wenig später wurden sie auf einer Brücke gegen russische Kriegsgefangene ausgetauscht.

Human Rights Watch sammelt Beweise

Bolgarows Geschichte sei kein Einzelfall, sagt Wenzel Michalski von der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW): Seine Organisation habe im Februar und März an mehr als 17 Orten in der Ukraine Nachforschungen angestellt und dort Fälle von Misshandlungen und Folter der Zivilbevölkerung nachgewiesen.

Wenzel Michalski

Ein besonders grausamer Fall: Alle 350 Bewohner des Ortes Jahidne wurden nach HRW -Recherchen im Keller einer Schule eingesperrt. 28 Tage lang hätten die Menschen dort ausharren müssen - ohne angemessene Verpflegung. Zehn ältere Häftlinge hätten die Tortur nicht überlebt, sieben weitere seien von den Besatzern abgeholt worden. Was aus ihnen geworden ist, wisse man nicht. " Wir sammeln Fakten für künftige Kriegsverbrecherprozesse " sagte Michalski dem WDR.

Leonid Bolgarow und seine Mitstreiter sind mittlerweile wieder in Odessa. Als freiwilliger Kaplan für die Armee trägt Bolgarov beim Gebet Uniform. An seine Zeit in Russland will er sich möglichst nicht mehr erinnern.