Welt-Pfadfinder-Camp abgebrochen: Auch 400 Jugendliche aus NRW betroffen

Wie verläuft die Evakuierung?

Zehntausende Pfadfinder packten am Dienstag ihre Zelte und Habseligkeiten und bestiegen bereitgestellte Busse. Bei der Evakuierung eingesetzt waren auch Spezialkräfte der südkoreanischen Armee. Die Teilnehmer sollen nun in Studentenwohnheimen und anderen öffentlichen Einrichtungen in der Hauptstadt Seoul und in anderen Provinzen untergebracht werden.

Am Dienstag wird das Camp evakuiert

Insgesamt schickten die südkoreanischen Behörden mehr als 1.000 Busse zum Gelände des Welt-Pfadfindertreffens, um die mehr als 36.000 meist jugendlichen Teilnehmer aus ihrem Zeltlager an der südkoreanischen Westküste in Sicherheit zu bringen.

Trotzdem soll das Treffen mit Kulturveranstaltungen fortgesetzt werden. Der südkoreanische Innenminister Lee Sang-min sagte, die Teilnehmer sollten ihr Programm mit "fröhlichem Herzen" abschließen. So sei am Freitag in der Hauptstadt ein K-Pop -Konzert geplant.

Sind auch Jugendliche aus NRW betroffen?

Ja, auch 400 Pfadfinderinnen und Pfadfinder aus NRW sind in Südkorea. Sie kommen aus Aachen, Bielefeld, Bochum, Dortmund, Duisburg, Düsseldorf, Essen, Gütersloh, Köln, Münster und Paderborn. Diese Angaben stammen vom Ring deutscher Pfadfinder- und Pfadfinderinnen-Verbände ( rdp ) NRW . Das ist eine Dachorganisation, die aus fünf Organisationen besteht.

Auf Kosten der südkoreanischen Regierung sollen die Jugendlichen unter anderem in Hotels, Studentenwohnheimen und Trainingszentren untergebracht werden. Nach Angaben des deutschen Kontingents sollen seine insgesamt 2.200 Teilnehmer zwischen 14 und 18 Jahren bis zur Heimreise in festen Unterkünften in Seoul und Umgebung wohnen.

Warum stehen die Veranstalter in der Kritik?

Das Pfadfinder-Treffen wurde schon lange vor der Evakuierung kritisiert. Trotz einer Vorbereitungszeit von sechs Jahren war es den Organisatoren nicht gelungen, während einer ungewöhnlichen Hitzewelle vergangene Woche die Teilnehmer auf dem baumlosen Gelände ausreichend vor der Sonne und Temperaturen zwischen 35 und 38 Grad zu schützen.

Rund 600 von ihnen erlitten einen Hitzschlag, viele Kinder und Jugendliche fielen Berichten zufolge in Ohnmacht, Krankenwagen ließen bis zu 45 Minuten auf sich warten. Bereits vor der Evakuierung verließen deshalb Tausende von Teilnehmern aus Großbritannien, den USA und Singapur den Zeltplatz.

Örtliche Medien berichteten zudem von "alles andere als idealen" Zuständen im Camp. Es ging dabei um eine schlechte Abflussanlage und behelfsmäßige Duschen und Toiletten sowie ungezählte Insektenstiche. Eltern der Pfadfinder beklagten die aus ihrer Sicht mangelhafte Organisation des Treffens, südkoreanische Medien sprachen von einer "nationalen Schande" .

Warum ist auch die Lage des Camps umstritten?

In einem trockengelegten Wattenmeer

Der Zeltplatz befindet sich auf einer trockengelegten Wattenmeer-Ebene, auf der später eine sogenannte Zukunftsstadt entstehen soll. Das Gelände in Saemangeum wurde im Rahmen eines 2010 abgeschlossenen Projekts dem Meer abgerungen. In dem unwirtlichen Gebiet verfolgen die örtlichen Behörden Pläne für Autobahnen, Häfen und einen internationalen Flughafen.

Einst galt Saemangeum als großes Entwicklungsprojekt, das einer Region ohne moderne Industrien neuen Schwung verleihen sollte. Heute wird es zunehmend als ökologisches Desaster betrachtet, das die Feuchtgebiete an der Küste vernichtet und der Fischerei geschadet hat.

