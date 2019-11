Der Vatikan und das Geld - schon oft war dies eine unheilige Allianz. Nun hat Papst Franziskus am Mittwoch (27.11.2019) bestätigt, dass Spendengelder von den Gläubigen benutzt wurden, um damit unter anderem eine Luxusimmobilie in London zu finanzieren. Das Geld kommt aus dem sogenannten "Peterspfennig" - einer weltweiten Spendensammlung, die meist am 29. Juni, dem Hochfest der Apostel Petrus und Paulus, dem Vatikan übermittelt wird.

Bistum Köln hat "transparent und vollständig nach Rom überwiesen"

Der Vatikan erhält durch diese Kollekte insbesondere Geld aus den USA, Italien und Deutschland. Auch aus NRW sind also Spendengelder nach Rom geflossen. Das Bistum Köln hat dafür auch transparente Zahlen: Die Katholiken im Erzbistum haben in diesem Jahr etwa 80.000 Euro für den "Peterspfennig" gesammelt. Das Bistum legte über 110.000 Euro drauf, wie es dem WDR auf Anfrage mitteilte.

Die Veruntreuung des Geldes wollte das Bistum Köln nicht kommentieren. Die Spenden aus dem Rheinland seien transparent und vollständig nach Rom überwiesen worden, sagte ein Sprecher des Erzbistums. Das Erzbistum Paderborn überwies 2019 rund 56.000 Euro nach Rom, die Kirchgänger im NRW-Teil des Bistums Münster spendeten 2019 etwa 47.000 Euro.