Missbrauchsfälle in Bergisch Gladbach: Die Perspektive der Kinder

WDR : Was benötigen die Kinder jetzt als erstes?

Birgit Köppe-Gaisendrees, Leiterin ärztliche Kinderschutzambulanz Bergisch Land e.V.

Birgit Köppe-Gaisendrees: Das Erste, was Kinder brauchen, ist das Ohr, was ihnen zuhört. Das sind Menschen, die ihnen das Gefühl vermitteln, dass Kinder sich mitteilen können und dass ihnen geglaubt wird. Bei den meisten Kindern geht es darum ihnen erst einmal eine Sprache zu geben für das, was möglicherweise passiert ist und was sie bislang noch nicht erzählen konnten. Im Regelfall geht es immer darum die Kinder zu stabilisieren.

WDR: Welche Schritte werden eingeleitet, wenn ein Kind missbraucht wird, möglicherweise sogar in der eigenen Familie?

Birgit Köppe-Gaisendrees: Es gibt in Deutschland klare Vorlagen, wie mit Hinweisen einer Kindeswohlgefährdung umgegangen werden muss. Primär geht es so, dass sich das Jugendamt einen ersten Einblick verschaffen muss und das Jugendamt dann die Möglichkeit hat, verschiedene Aufträge zu delegieren, davon sind wir einer.

WDR: Woran arbeiten Sie besonders mit den Kindern?

Birgit Köppe-Gaisendrees: Viele der Kinder, die sexuellen Missbrauch erlebt haben, entwickeln das Gefühl, dass an ihnen selbst etwas nicht in Ordnung wäre. Es geht also auch darum zu erarbeiten, dass die Zuweisung für die Verantwortung für das was passiert ist, nicht beim Kind liegt.

WDR: Wie viele Ansprechpartner hat ein betroffenes Kind?