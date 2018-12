Das Angebot ist in erster Linie für Menschen, die man traditionell als transsexuell, transident oder transgender bezeichnet. Aber auch für solche, die erst mal nur das Gefühl haben, in ihrem Geburtsgeschlecht nicht zu Hause zu sein - und mit jemanden darüber reden wollen. "Thematisiert werden aber auch andere Lebensbereiche von trans Personen. Zum Beispiel, wenn es Schwierigkeiten auf der Arbeit gibt oder sie in der Schule gemobbt werden", so Beraterin Lena Klatte. Das Beratungsangebot richtet sich ebenfalls an Eltern und Angehörige, aber auch an Fachkräfte wie Lehrer, Sozialarbeiter und Therapeuten.