Dramatischer Pflegenotstand in Krankenhäusern

Zur Diskussion über den Personalnotstand

Rund 18.000 Pflegekräfte fehlen nach Berechnungen der Gewerkschaft Verdi allein in Krankenhäusern in NRW. In einer bundesweiten Erhebung hatte Verdi auf 600 Krankenhausstationen nachgefragt, wieviel Personal gebraucht würde, um sämtliche Schichten angemessen zu besetzen.