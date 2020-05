Gesundheitsämter in NRW: Zu wenig Personal, zu wenig Zeit

Ein Team pro 20.000 Einwohner?

Zum Hintergrund: Experten gehen davon aus, dass es in der nächsten Phase der Pandemie noch wichtiger wird, Kontaktpersonen von Corona-Infizierten schnell zu finden und gegebenenfalls zu isolieren. Eigentlich hatten sich Bund und Länder darauf verständigt, dass jeder Landkreis pro 20.000 Einwohner ein fünfköpfiges Team bilden muss, um die Kontaktpersonen der Kategorie 1 nachzuverfolgen. Zu dieser Kategorie gehören Personen, die mindestens 15 Minuten lang direkten Gesichtskontakt zu einem Corona-Infizierten hatten. Diese Menschen sollen von Mitarbeitern des örtlichen Gesundheitsamtes kontaktiert und in häusliche Quarantäne geschickt werden.

Mitarbeiter am Limit

Das Personal in den Ämtern ist am Limit, auch weil es für die Mitarbeiter vor Ort ständig neue Entwicklungen gibt. Standen am Anfang der Pandemie Gesundheit und Schutz im Vordergrund, sind es jetzt zudem immer mehr organisatorische Fragen, sagt zum Beispiel die ärztliche Leiterin des Essener Gesundheitsamtes, Juliane Böttcher. Von allen Seiten hagelt es Fragen. Von der Kita über die Gastronomie bis hin zum Nagelstudio - alle wollen wissen, wie es weitergeht. Alle Branchen brauchen gerade Rat vom Gesundheitsamt. Die Hygienevorschriften sind streng und lassen sich häufig nicht eins zu eins übertragen. Auch Dutzende Bürger stellen täglich Fragen am Telefon.