Corona-Fälle beim Personal: Versorgung in Krankenhäusern eingeschränkt

Besonders viel Personal fehlt demnach derzeit etwa in Münster in der Uniklinik - da waren zuletzt rund 750 Mitarbeitende gleichzeitig wegen Corona ausgefallen. Auch im Kreis Borken und Mettmann gebe es in den Krankenhäusern derzeit einen Personalengpass. An der Uniklinik Köln waren zuletzt 850 Mitarbeitende gleichzeitig arbeitsunfähig. Der Präsident der Intensivmediziner-Vereinigung, Gernot Marx, sagte in der "Augsburger Allgemeinen", dass man in Nordrhein-Westfalen sehr deutlich einen Karnevalseffekt gespürt habe.