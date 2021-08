Perseiden-Nächte: Wo die Sternschnuppen in NRW am besten zu sehen sind

Wann kann ich die Sternschnuppen sehen?

Die beste Beobachtungszeit liegt zwischen dem späten Abend und dem frühen Morgen. Ab 22 Uhr abends bis vier Uhr morgens sind die meisten Sternschnuppen zu erwarten. Ideal ist es ab Mitternacht. Im Idealfall leuchten bis zu hundert Sternschnuppen pro Stunde am Himmel auf.

Wo ist die Sicht in NRW am besten?

In der Nacht zum Freitag ziehen in NRW gebietsweise dichte Wolkenfelder durch. Aber daneben ist der Himmel auch immer wieder sternenklar.

"Ab 22 Uhr gibt es die besten Beobachtungsmöglichkeiten in der Eifel, im Rheinland, im Bergischen Land und am Niederrhein" , sagte WDR -Wetterexperte Jürgen Vogt am Donnerstag. Wolken gebe es zu diesem Zeitpunkt gebe noch vom Münsterland bis ins Hochsauerland und an die Weser.

Ab Mitternacht gebe es noch immer Wolkenfelder über Ostwestfalen und Weser. "Im Rest von NRW ist dann der Himmel frei" , so Meteorologe Vogt. Abgesehen von einzelnen Wolkenfeldern, die von den Niederlanden her an den Niederrhein und ins westliche Münsterland ziehen. Ab zwei Uhr habe man dann auch aus Ostwestfalen freie Sicht.

Am besten nimmt man sich auch eine Jacke mit: Mancherorts ist es frisch. Die Tiefstwerte liegen bei 17 Grad in den Städten im Rheinland bis 13 Grad im Mindener Land, in der Eifel und im Sauerland gibt es zwölf bis zehn Grad. Eine Iso-Matte könnte also hilfreich sein.

Wohin muss ich gucken?

Grundsätzlich gilt: nach Osten schauen. Allerdings haben die Sternschnuppen eine große Streuung am Firmament. Während manche eher im Nordosten zu sehen sind, verglühen andere im Südwesten.

Wer die Perseiden beobachten möchte, sollte einen möglichst dunklen Ort mit wenig künstlichen Lichtquellen suchen. Das bedeutet: möglichst raus aus der Stadt und größeren Ortschaften - zum Beispiel in den Nationalpark Eifel.

Brauche ich Hilfsmittel?

Nein, Ferngläser oder gar Teleskope sind beim Aufspüren der in Sekundenschnelle verglühenden Meteore sogar hinderlich, denn das Blickfeld solcher Instrumente ist für die flinken Himmelskreuzer viel zu klein.

Wer den Meteorstrom fotografieren will, sollte ein Weitwinkelobjektiv verwenden, die Kamera auf ein Stativ montieren und eine Langzeitbelichtung wählen.

Stand: 12.08.2021, 11:00