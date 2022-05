Österreich

Sebastian Kurz bekommt nur normale Rente.

Kein großes Aufregerthema sind staatliche Privilegien von Ex-Kanzlern in Österreich – denn es gibt sie gar nicht. Dauerhafte Renten und Politikerpensionen wurden 1997 in Österreich abgeschafft. Wer sein Leben lang als Politiker gearbeitet hat, bekommt nur eine ganz normale Rente – wie alle anderen berufstätigen Österreicher auch. Auch Ex-Kanzler sind von solchen Regelungen nicht ausgenommen. Büros, Chauffeure, Sekretäre – alles nicht vorgesehen. Trotzdem leben die früheren österreichischen Regierungschefs nach dem Amt nicht wie arme Leute, sondern arbeiten meist in lukrativen Jobs.

Indien

Der indische Ex-Premierminister Manmohan Singh mit US-Unterstaatssekretär Nicholas Burns 2006.

Ein Luxusleben gönnt dagegen Indien seinen früheren Premierministern: Sie werden in großzügigen Bungalows untergebracht – mietfrei und lebenslang – inklusive Personal und Personenschutz. Dazu kommen eine lebenslange Rente und medizinische Versorgung, ein Sekretariat mit 14 Personen, teure Flugtickets und unbegrenzte Zugreisen innerhalb Indiens. Stirbt ein Ex-Premierminister, dürfen seine Angehörigen im Haus bleiben – kochen und putzen müssen sie dann allerdings selbst.