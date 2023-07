Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft kündigte am Dienstag an, dass sich der Vorwurf gegen den Angeklagten im Fall eines zweiten Todesopfers deutlich verschärfen könnte. Sollte der 46-Jährige trotz tödlich verlaufener Injektion weiter derartige Eingriffe vorgenommen haben, komme auch der Tatvorwurf des Totschlags oder sogar des Mordes in Betracht.

Angeklagter soll Penis-Injektionen ohne Zulassung oder Befähigung vorgenommen haben

Dem Kellner wird im aktuellen Prozess vorgeworfen, einem 32-Jährigen zwecks Penisvergrößerung mehrere Spritzen mit Silikonöl verabreicht zu haben. Daran war dieser laut Anklage gestorben, weil das Silikonöl in die Blutbahn gelangt sei und eine Blutvergiftung verursacht habe.

Die Injektionen hatte der 46-Jährige vor Gericht bereits zugegeben. Der Mann muss sich wegen Körperverletzung mit Todesfolge und Verstoßes gegen das Heilpraktiker-Gesetz verantworten. Er soll die Injektionen ohne Zulassung oder Befähigung vorgenommen haben.