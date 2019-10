Jeder zweite Berufstätige in NRW ist Pendler

Besonders die Großstädte Köln (345 000 Pendler), Düsseldorf (313 000) und Essen (153 000) haben laut IT-NRW viele Arbeitsplätze, für die Menschen aus anderen Städten und Gemeinden werktägliche Fahrten auf sich nahmen.

Die wenigstens Auspendler wohnen in Münster

Oftmals wohnen Pendler in der Nähe von Großstädten, zum Beispiel in Merzenich zwischen Düren und Köln. In der Gemeinde liegt die Auspendlerquote bei 85,2 Prozent - Rekord in NRW .

Hingegen hat in Köln nur etwa jeder vierte Erwerbstätige (27,9 Prozent) einen Job außerhalb der Stadtgrenzen. In Münster sind es sogar nur 26 Prozent - auch das ist Rekord.