PCR-Tests limitieren: Wer hat Priorität?

Wer soll priorisiert werden?

Medizinisches Personal hat Vorrang

Grundsätzlich stößt die Idee in der Fachwelt auf Zustimmung. Darüber, wer dann bevorzugt PCR-getestet sein sollte, gehen die Meinungen allerdings auseinander: Klaus Reinhardt, Präsident der Bundesärztekammer, sagte im Deutschlandfunk, bei jüngeren Menschen würde es ausreichen, eine Corona-Infektion mit einem Schnelltest festzustellen. Der Grünen-Gesundheitsexperte Janosch Dahmen forderte, dass die PCR-Testkapazitäten "als erstes zur Sicherung der kritischen Infrastruktur und Erkennung von Infektionen bei symptomatischen Personen eingesetzt" werden sollten. Schulen schloss er dabei im Gespräch mit der "Rheinischen Post" explizit ein.

Der Leiter des Corona-Krisenstabes der Bundesregierung, Bundeswehr-General Carsten Breuer, sagte der "Süddeutschen Zeitung", Vorrang sollte es für die Beschäftigten der kritischen Infrastruktur geben - also etwa Polizistinnen, Feuerwehrleute, Krankenpfleger oder Verkaufspersonal in Supermärkten.

Dem schließt sich auch der Berufsverband der Laborärzte (BDL) an. Zweite Priorität sollten asymptomatische Patienten mit roter Corona-Warn-App haben, schlug der BDL in einer Stellungnahme vor. In solchen Fällen sei oft "die Sensitivität verfügbarer Antigen-Schnellteste nicht ausreichend", um eine Infektion sicher auszuschließen.

Erst an dritter Stelle der PCR-Priorisierung kämen symptomatische Patienten, die bereits ein positives Antigen-Schnelltest-Resultat mitbringen: "Diese Patienten befinden sich bereits in der Isolation, so dass das Ergebnis für den als Absicherung durchgeführten PCR-Test etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen kann."

Der Berufsverband Akkreditierte Labore in der Medizin (ALM) wiederum fordert, symptomatische Fälle künftig zuerst per PCR zu testen. Ansonsten sei, wo immer möglich, auf Antigen-Testungen auszuweichen.

Labore an der Kapazitätsgrenze

Bundesweit lag die Laborauslastung in der zweiten Kalenderwoche laut ALM bei knapp 1,96 Millionen PCR-Tests - 40 Prozent mehr als in der Vorwoche. Damit sei man hart an der Kapazitätsgrenze. Knapp 25 Prozent der Tests seien positiv gewesen.

In NRW sind laut Auskunft des Gesundheitsministeriums von Donnerstag derzeit rund 930.000 PCR-Tests pro Woche möglich - theoretisch. Denn in den Laboren seien die Mitarbeiter mittlerweile überlastet, es herrsche Personalmangel. Daher könnten die realen Kapazitäten schwanken.

In der zweiten Januarwoche seien hierzulande rund 625.500 PCR-Tests durchgeführt worden. Noch im November und Dezember 2021 fanden zu Spitzenzeiten bis zu 500.000 PCR-Tests pro Woche statt.

Zum Vorhaben der Bundesregierung, PCR-Tests zu limitieren, sagte Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU), es gehe darum, vor allem im medizinischen Bereich schnell Ergebnisse zu haben, damit die Mitarbeiter nicht unnötig lange in Quarantäne müssten. Hier gehe das Freitesten nur mit einem PCR-Test, ist Laumann überzeugt.