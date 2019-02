Ernährung auf dem Lehrplan

Diese Wichtigkeit hat auch die zuständige Ministerin erkannt. Nicht nur Mathe, sondern auch Ernährung müsse in der Schule vermittelt werden, teilt die Landesministerin mit.

Ist das Pausenbrot überhaupt noch angesagt?

"Um Schulverpflegung insgesamt zu verbessern, müssen alle an einem Strang ziehen" , erklärt Heinen-Esser: "Dabei beginnt gesunde Ernährung nicht erst in der Schule, sondern bereits zu Hause." Die Kinder sollten aber durchaus ein Mitbestimmungsrecht haben, was aufs Pausenbrot kommt.

Eltern in der Pflicht

Die Eltern stehen beim Pausenfrühstück also in der Pflicht. "Geben Eltern ihren Kindern Süßigkeiten mit in die Schule, sollten diese von den Grundschullehrern gezielt darauf angesprochen werden" , sagt Mathilde Kersting.

Ausgewogene Ernährung ist wichtig.

Eine andere Möglichkeit ist ein EU -Programm, das die Bundesländern mitfinanzieren. Es soll langfristig über das richtige Pausenfrühstück aufklären.

Fest steht: In die Brotdose gehört ein gesundes Frühstück. Nur so lässt sich so ein Schultag richtig gut meistern.