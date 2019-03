WDR.de: Worauf kommt es beim Verfassen einer sinnvollen Patientenverfügung an?

Diehl: Eine Patientenverfügung ist im Krisenfall ein Dokument, das über Leben und Tod entscheiden wird. Es muss die behandelnden Ärzte, die wir heute nicht kennen, vom Willen des aktuell nicht mehr einwilligungsfähigen Patienten überzeugen. Es muss fachkundig formuliert sein und aus ihm hervorgehen, dass eine fachkundige Beratung stattgefunden hat. Es sollte auch alle ein bis zwei Jahre aktualisiert werden.

WDR.de: Wo kann man sich fachkundig beraten lassen?

Diehl: Die Deutsche Stiftung Patientenschutz bietet bundesweit Beratung an. Diese ist allerdings Mitgliedern vorbehalten - etwa wie beim Mieterschutzbund. Man sollte sich in jedem Fall an seinen Haus- oder Vertrauensarzt wenden. Es gibt auch lokale Initiativen oder Hospiz-Initiativen, die beraten.

WDR: Können auch Notare und Anwälte helfen?

Diehl: Notare oder Anwälte sind nicht immer die richtige Anlaufstelle, weil viele medizinisch-pflegerisch nicht spezialisiert sind. Patientenverfügungen sind gerade medizinisch-pflegerisch eine Herausforderung, weniger juristisch.

WDR.de: Muss man auch das Thema Organspende in die Verfügung einbeziehen?

Diehl: Auf jeden Fall. Viele Menschen laufen mit einem Organspenderausweis durch die Gegend und haben gleichzeitig eine Patientenverfügung, die bei Irreversibilät die weiteren lebenserhaltenden Maßnahmen ausschließt. Da haben wir dann einen vermeidbaren Konflikt generiert, denn als Organspender komme ich ja nur in Betracht, wenn ich mich auch zur Aufrechterhaltung lebenserhaltender Maßnahmen bis zum Hirntod bereit erkläre.